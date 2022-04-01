عاجل- الكويت تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وكانت عمان قد أعلنت يوم الأحد القادم أول أيام شهر رمضان ، لتتبع بذلك 4 دول أخرى هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ماليزيا وإندونيسيا رسميا أن يوم الأحد القادم 3 أبريل هو أول أيام رمضان في كل منهما، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي.
وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن إندونيسيا تحرت الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء البلاد ولم يثبت لها رؤية الهلال، وبالتالي فإن الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.
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