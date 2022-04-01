عاجل.. السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المحكمة، أن يوم غد السبت، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعا بهذا الشهر الكريم.