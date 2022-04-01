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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام 2022 ، بعد إعلان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عودة الاعتكاف في المسجد الحرام في رمضان 1443 ، بدأ البحث عن شروط وكيفية التسجيل في خدمة الاعتكاف. من خلال موقع ثقفني نتعرف على تفاصيل التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام 1443.

الاعتكاف

الاعتكاف هو الالتزام في المسجد بعبادة الله والابتعاد عن انشغال الحياة. كما أن الاعتكاف عبادة تطوعية يمكن إجراؤها في أي شهر ، لكنها أفضلها في شهر رمضان.

وقد ثبت عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن كلاهما يغلب على الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان ، وقد اعتكف مرة واحدة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لغاية شهر شوال.

شروط التسجيل في خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام

للحصول على تصريح الاعتكاف ، يجب استيفاء الشروط التالية:

ألا يقل عمر الراغب في الاعتكاف عن 18 سنة.

يحرم التجمهر في الاعتكاف والاختلاط سواء مع الرجال أو النساء.

عدم إتلاف الأشياء داخل المسجد أو مكان الاعتكاف.

غير مسموح بملصقات.

منع استلام أي أمتعة تقوم الإدارة والمشرفون بإخراجها.

يحظر تدريس الدروس في المسجد من قبل الملتزم.

طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف

يبدأ الاعتكاف في السعودية داخل المسجد الحرام من 19 رمضان حتى 30 رمضان ، حيث يبدأ التسجيل في الخلوة من 25 شعبان حتى العاشر من رمضان. حيث يمكن تسليم تصاريح اعتكاف من 16 رمضان حتى 19 رمضان عن طريق شؤون الاعتكاف في باحة المسجد الحرام أو أمام بوابة 119. كما يمكن التسجيل عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

اختر للدخول إلى النظام.

تقديم طلب تسجيل اعتكاف جديد.

إرفاق صورة من الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة.

أكمل التسجيل ووافق على الشروط.

بعد ذلك ، سيتم إرسال رسالة تحتوي على اكتمال التسجيل بنجاح وحالة الطلب.

ما هي الأغراض المسموح للدخول بها أثناء الاعتكاف

يمكن لمن اضطر للاعتكاف الدخول إلى الأغراض التالية فقط:

سجادة صلاة واحدة.

وسادة.

غطاء خفيف واحد.

ما هي آلية التسجيل في خدمة الاعتكاف



آلية التسجيل للاعتكاف هي كالتالي: