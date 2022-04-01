موعد أول أيام شهر رمضان وعيد الفطر 1443 بعد ثبوت رؤية الهلال

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عمر شويل - جدة أجرت الجهات الرسمية في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية، استطلاع رؤية هلال شهر شعبان المبارك، وبشكل كبير يمكن توقع أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 وأيضا أول أيام عيد الفطر وفق الحسابات الفلكية لحين حلول يوم الرؤيا، وقد صدرت الأخبار الرسمة حول نتيجة تحري رؤية الهلال التي قامت بها اللجان الشرعية في معظم الدول العربية، عقد غروب شمس نهار الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، هذا بخلاف ما قام بتسجيله بعض المواطنين نتيجة مشاركتهم في عملة تحري رؤية الهلال خاصة في المملكة العربية السعودية.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 1443

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا، قد أكدت أن يوم غداً السبت الموافق الثاني من ابريل 2022، هو غرة شخر رمضان المبارك لعام 1443، واليوم الجمعة الموافي الأول من أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وعلية يكون أول أيام صوم شهر رمضان في السعودية هو يوم السبت، جاء ذلك عقب ثبوت رؤيا الهلال لدى مرصد تمير ومرصد المجمعة، عبر اللجان الشرعية والمشاركين من المترائين، وقد تمكنا المترائين من رؤية الهلال بالعين المجردة وعبر الأجهزة المساعدة

نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 1443

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان المبارك بعد إجراء الرؤيا من خلال اللجان الشرعية المشكلة بعدة مناطق من الجمهورية، وعلية سيكون يوم الخميس 3 مارس 2022 هو المتمم لشهر رجب الجاري، ويوم الجمعة الموافق الرابع من مارس هو أول أيام شهر شعبان 1443 في مصر.

رؤية هلال شعبان في السعودية

الأخبار التي تم تناقلها عن تحري رؤية هلال شعبان في السعودية، أفادت بأنه تعذر رؤية هلال شهر شعبان 1443 للجان الشرعية في عدد من المراصد، وذلك عقب تحريها مساء الأربعاء 2-3-2022، وننتظر إصدار بيان رسمي من المحكمة العليا السعودية تؤكد ذلك، حيث لم ترد أي أنباء عن ثبوت الرؤيا لدى أحد المواطنين، وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى المشاركة في استطلاع الرؤيا مساء اليوم الأربعاء، ولمن تثبت له القيام بتسجيل شهادته لدى اقرب محكمة.

موعد أول أيام شهر رمضان 1443

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 سيوافق يوم السبت بتاريخ 2 أبريل 2022 وستكون عدة الشهر الكريم ثلاثون يوماً، وعلية يكون المتمم لشهر رمضان بتاريخ السبت الأول من مايو 2022، أما غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك بتاريخ 2-5-2022.

جدير بالذكر أن عدد من المختصين بالحسابات الفلكية ذكر أنه من غير الممكن رؤية هلال شعبان اليوم الأربعاء، وأرجع ذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس مؤكداً أن الخميس هو المتمم لشهر رجب والجمعة هو أول أيام شهر شعبان.