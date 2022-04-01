نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 1443 في السعودية وموعد بداية شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 1443 في السعودية، ينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض هلال شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1443، فما هي إلا ساعات قليلة ويبدأ الشهر الفضيل أول أيامه، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهراً مباركاً علينا وعلى الأمة الإسلامية وأن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

رؤية هلال شهر رمضان

تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة في تمير، لذا فإن أول أيام شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ سيكون يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل من العام الجاري ٢٠٢٢.

دعاء رمضان

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين رؤيا الهلال أن يقول: “اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رشد وخير ربي وربك الله”. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رمضان 1443

وخلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان يبدأ الناس يتساءلون عن موعد شهر رمضان المبارك، وموعد تحري هلال رمضان حيث تقوم فيه اللجان الشرعية في كل دولة بالإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان، وموعد بدء الشهر الفضيل، من ثم يبدأ المسلمون أول ليالي هذا الشهر بصلاة التراويح والاجتهاد في العبادة من أجل نيل العتق من النار والدخول إلى الجنة.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 1443

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن موعد تحري هلال شهر رمضان 1443، حيث سيتم تحري الهلال غروب شمس يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل من العام الميلادي 2022، حيث ستقوم اللجان الشرعية بالذهاب إلى المراصد من أجل تحري الهلال في كافة أنحاء ومراصد المملكة العربية السعودية، وفي حال ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في هذا اليوم فإنه سيكون يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أما في حال تعذر روية هلال شهر رمضان فإنه سيكون السبت هو المتمم لشهر شعبان، وتكون بداية شهر رمضان من يوم الأحد الموافق الثالث من شهر أبريل 2022.

وفقاً للحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية سيكون هو يوم السبت الثاني من شهر أبريل 2022، إلا أنه لايتم الاعتماد على الحسابات الفلكية حيث يلزم رؤية الهلال وثبوت رؤيته من قبل اللجان في المراصد الخاصة بكل دولة

امساكية رمضان 1443 في مكة المكرمة

وتبدأ صلاة الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة بداية من الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً، فيما سيكون أذان المغرب في تمام الساعة السادسة وثلاثة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وإليكم إمساكية رمضان 1443 في مكة المكرمة.

امساكية رمضان 1443 المدينة المنورة

وبالنسبة لامساكية رمضان 1443 فقد وفرنا لكم امساكية خاصة بمواقيت الصلاة في المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك 1443.

امساكية رمضان 1443 السعودية

وفي حال رغبتكم في إضافة أي امساكية رمضان 1443 لأي من المدن السعودية فيمكنكم التعليق على هذا المقال بكتابة اسم المدينة التي ترغبون بالحصول على امساكية خاصة بها.