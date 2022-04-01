نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف 1443 في المقال التالي
كثرت معدلات البحث عن شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ويُعد بنك التنمية الإجتماعية أكبر البنوك السعودية التي تقدم قروض تمويلية تناسب فئات وطبقات كثيرة داخل المجتمع السعودي خاصة الطبقات متوسطة ومحدودة الدخل، ويقدم بنك التسليف والإدخار السعودي قرضاً للنساء السعوديات اللاتي بلا عمل بهدف الوقوف بجانبهن ومساعدتهن على السعى في بدء عملهن الحر على أن تتوفر فيهن عدة شروط سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر للنساء من بنك التنمية الإجتماعية كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط قرض الزواج من بنك التسليف، فإلى نص المقال.
شروط قرض العمل الحر
تتعدد الشروط اللازمة الذي حددها بنك التنمية الإجتماعية لحصول النساء السعوديات العاطلات على قرض العمل الحر، وتختلف قيمة التمويل على حسب المنتج فهناك شروط خاصة للتمويل النقدي وشروط أخرى لتمويل السيارات، ونوضح لكم الآن أبرز شروط القرض للعمل الحر كالتالي:
- أولاً لا بد أن تكون المتقدمة للتمويل سعودية الجنسية.
- ثانياً يجب أن تكون المتقدمة قد سددت كافة الأقساط الخاصة بأي قرض سابق.
- ثالثاً ان يتراوح عمرها بين 18 إلى 65 عام هجري.
- رابعاً لا يجوز أن يزيد الدخل الشهري عن 20 ألف ريال سعودي.
- خامساً تقديم كافة الأوراق والمستندات والضمانات المطلوبة من البنك للحصول على القرض.
- سادساً يجب اجتياز الفحص الإئتماني.
- سابعاً أقصى مدة للسداد 40 شهر.
- ثامناً يجب تحديد نوع العمل الحر الذي ترغب به المتقدمة بجانب تقديم رخصة أو وثيقة للإثبات.
- تاسعاً أقصى قيمة للتمويل 120 ألف ريال سعودي طبقاً للملاءة المالية للضامن وفي حالة الأعمار أقل من 20 عام لا يجوز أن تزيد عن 32 ألف ريال.
شروط تمويل السيارات للنساء العاطلات
حدد بنك التنمية الإجتماعية السعودي عدد من الشروط المطلوبة لحصول السيدات السعوديات العاطلات عن العمل على تمويل للسيارات كالتالي:
- أولاً لا بد أن تكون المتقدمة لديها الجنسية السعودية.
- ثانياً عدم وجود أي قرض غير مسدد حتى تاريخ تقديم الطلب.
- ثالثاً يتراوح عمر المتقدمة بين 18 إلى 65 عام هجري.
- رابعاً بالنسبة لدخلها الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.
- خامساً تقديم كافة الضمانات المطلوبة للبنك.
- سادساً أن تنجح المتقدمة في الفحص الإئتماني.
- سابعاً لا يُمكن أن تزيد مدة التمويل عن 60 شهر.
- ثامناً إمتلاك المتقدمة لسجل إئتماني سليم وحيازة رخصة قيادة سارية.
- تاسعاً ألا يوجد أي مخالفات مرورية في السجل والتسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات طبفاً لنوع المسار.
- عاشراً لا بد أن تكون المركبة مؤمنة.
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