أفضل وجبات السحور في رمضان 2022 تعطيك القوة وتمنع عنك العطش والجوع فى نهار الصيام، حيث يأتي عليها شهر رمضان المعظم شهر القران الكريم والصيام والرحمة والمغفرة لذا اكد علينا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام علي وجبة السحور في رمضان تسحروا فان في السحور بركة لذا يجب السحور وبطريقة صحيه وخفيفة واحتوائها علي جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم لتحمل اليوم بأكمله ومن هذا المقال يتم تناول وجبات السحور في رمضان.

أفضل وجبات السحور في رمضان

الماء: لانة اساسي جدا لايمكن الاستغناء عنة في القطار او السحور لاز يلزم شرب كمية الماء الكافية لجسمك لتحمل الصيام لتعويض الفاقد من الجسم وتجنب اي مشاكل صحية.

الشوفان: من الاطعمة الجميلة في السحور يمكن اعدادة باللبن والفواكه ايضا. التمر: يكون من افضل انواع السحور لانة يحتوي علي قيمة غذائية عالية مثل الحديد والسكريات التي تعطي للجسم طاقة بجانب احتوائه ايضا علي الياف وغيرها من العناصر. الفول: يتم إعداد طبق فول بزيت الزيتون الممتاز والليمون علي مائدة السحور لانة متوسط في الهضم يساعد علي الشبع طوال نهار رمضان. الزبادي أو الحليب: مفيد للمعدة والجهاز الهضمي وغني بالكالسيوم والبروتين ويتم اضافة بعض حبوب المكسرات. الخضروات: مثل الخيار والخس وتمد الجسم بالسوائل وحماية الصائم من الامساك والشعور بالعطش. الجبن والبيض: مصدر جيد للبروتين والكالسيوم. الفواكه: مثلا الموز يحتوي علي بوتاسيوم وماغنسيوم والتفاح والبطيخ ايضا. الخبز الأسود: يعتبر بطئ الهضم فيمنح الجسم النشاط طول اليوم، ونذكركم برابط طريقة عمل كحك العيد.

الاطعمة التي يفضل تجنبها في السحور

العصائر الملونة والصناعية والمواد الحافظة.

الأطعمة الدهنية والمقلية.

الطعام الحار والتوابل.

المخلالات تجعلك تحتاج لشرب ماء كثير.

الحلويات والسكريات.

المشروبات الغازية، ولا ننسي أن نذكركم نصائح تجنبك العطش والجوع.

أفضل موعد للسحور

يفضل تأخير او تناول وجبة السحور متأخر حتي يتم الشعور بالشبع طوال الصيام حتي يتم سحور صحي و صوم مقبول، ونذكركم برابط منيو سحور وفطار رمضان.

وجبة السحور للأطفال

الاطفال الذين يستعدون للصيام يتوجب عليهم الاهتمام في السحور بالقيام بأكل البيض، الجبنة والخبز والتمر ومعلقة من العسل والحليب في غنية بالعناصر والفيتامينات والكالسيوم والنشا تنشط عملية الهضم وتمد الطفل بالطاقة لساعات طويلة خلال اليوم، وإليكم رابط أفضل وجبات الإفطار 2022.

وصلنا معكم لنهاية شرح أفضل وجبات السحور في رمضان 2022 تعطيك القوة وتمنع عنك العطش.