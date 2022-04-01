جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة من شعبان فى المسجد النبوى

جدة - نرمين السيد - وشهد المسجد توافد المصلين منذ وقت مبكر وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطوح بالمصلين وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة وتشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن جميع الأجهزة الحكومية السعودية قامت بتنفيذ خططها التشغيلية التى تعتمد على تكامل الخدمات التى تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة فى المنطقة المركزية وما حولها من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوى، وتوفير أفضل الخدمات لهم مما أسهم تنفيذ هذه الخطط فى تسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه، لاسيما فى النواحى الأمنية والصحية والغذائية ولتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة للمصلين والزوار.

وأضافت الوكالة أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى تواصل تقديم أعمالها للمصلين والزوار بعد إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى المسجد النبوى والجوامع والمساجد مع الاستمرار بالالزام بارتداء الكمامة فيها، وتكثف أعمالها وجهودها اليومية فى أروقة المسجد النبوى وساحاته بالتطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين من خلال استخدام أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة فى خدمة زوار المسجد النبوى.

وفى سياق متصل، فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام، والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات الخاصة بخدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وسيتم من خلال هذه الكونترات تقديم العديد من الخدمات لقاصدى وقاصدات المسجد الحرام، إلى جانب خدمة إرشاد التائهين للوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية، موظفين من خلالها التقنيات الذكية من خلال إضافة عدد من الباركودات والخرائط التفاعلية، وعدد من الإصدارات التى تقدمها الرئاسة للمعتمرين والمصلين وبعدة لغات.