رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي الرسمي برقم السجل المدني ١٤٤٣

مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي هي واحدة من برامج الدعم المالي للمواطنين السعوديين، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة، والبرنامج قدم خلال السنوات الأخيرة الدعم المالي لآلاف الأسرة السعودية لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وكان الهدف من إنشاء البرنامج هو مساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي، وكذلك مساعدة المواطنين من محدودي الدخل، أو الأرامل أو المطلقات أو الأيتام، والبرنامج يقدم الدعم للأسر السعودية الأكثر احتياجا، حيث يتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية، دون تحيز لأحد من المتقدمين اللذين تنطبق عليهم الشروط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وشروط الاستحقاق التي قامت الوزارة بوضعها.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن المساعدة المقطوعة ليس لها وقت معين للصرف، حيث يتم صرفها في أي وقت في السنة، وذلك من خلال مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، أو من خلال سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وجاءت هذه التصريحات من قبل الوزارة للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة، بالإضافة إلى ذلك قالت أن سبب التأخير في الصرف هو عمل بعض التعديلات على نظام البرنامج حتى تصل الإعانات المقطوعة لمستحقيها من المحتاجين.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك شروط معينة تم وضعها يجب أن تتوفر عند التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على هذا الدعم المالي من الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد من برنامج المساعدات المقطوعة مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

لا يزيد دخل الشخص المستفيد من البرنامج عن الحد المانع للصرف.

تصرف كل عام للمواطنين السعوديين المسجلين في الضمان الاجتماعي السعودي، أو من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض.

تصرف كل عامين للمواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولديهم دخل أخر غير المعاش الضماني.

يتم صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني حسب أسبقية التقديم عليها، كما يتم وضع المتقدمين اللذين تنطبق عليهم الشروط على قوائم الانتظار.

رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي

يستطيع أي شخص أن يستعلم عن المساعدة المقطوعة من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-