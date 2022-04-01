نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كل الاقسام PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث شهدت مؤشرات البحث على جوجل تزايد كبير لاجل التعرف على رابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات العراقية

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

في ظل انتشار وباء كوفد 19 تتزايد معدلات البحث على جوجل وراء رابط استعلام عن نتائج نتائج القبول الموازي بعد ان تم الاشارة بشكل مؤخرا على موقع وزارة التربية والتعليم لمهمة توفير نتائج القبول الموازي، على ان يصبح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واحدة من أكثر المواقع التي تحتل حالياً الأعلى فى معدلات البحث على جوجل بعد التأكيد على استخدامه لرفع نتائج القبول الموازي، على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

هذا وبامكانكم فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نوافيكم بها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم معلات القبول الموازي التي جاءت معلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل فى جميع الجامعات العراقية عن معدلات القبول الموازي على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب على النحو التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان مصاريف الجامعات العراقية على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي الطب العام او طب الاسنان، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول مصاريف الجامعات العراقية على جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب بعد ان تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي الامر في الجامعات بالمصاريف التالية:-

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

مصاريف الجامعات العراقية