كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وما هي الخطوات بالتفاصيل

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المهتمين بمجال المسابقات. حيث تعد هذه المسابقة DREAM هي واحدة من أشهر وأهم المسابقات التي يمكن أن تغير من حال الأشخاص أو الأفراد المشتركين فيها. وذلك لأن قيمة الجائزة تصل إلي مليون دولار. حيث تقوم مجموعة قنوات أم بي سي مصر السعودية بعرض تفاصيل المسابقة بصفة دورية. ويتم الإعلان عن المسابقة وسط بعض من الأسماء فالعربي منها يسمي الحلم أم اللغات الأخري فتكون DREAM أو REVE. ونظراً لأن هذه المسابقة هي الأهم في الوقت الحالي فسيتم تناول تفاصيل كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم DREAM خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

قامت مجموعة قنوات إم بي سي مصر السعودية (MBC) بإيضاح كيفية القيام بالاشتراك في المسابقة والتي أوضحت الطريقة بأنه يتم إرسال كلمة حلم أو DREAM أو REVE علي أرقام تليفونية تم تخصيصها لكل دولة وهي كالتالي:

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من المملكة العربية السعودية من خلال الأرقام التالية : STC: 858888، تكلفة الرسالة 5 ريال لليوم الواحد. Mobily: 650444، تكلفة الرسالة 2.5 ريال في اليوم. Zain : 755505، و5 ريال الرسالة. Virgin: 300300، تكلفة الرسالة 5 ريال. Lebara: 313131، تكلفة الرسالة 5 ريال.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الأرقام التالية : Zain: 94099، تكلفة الرسالة 70 قرشاً. Orange: 94099، تكلفة الرسالة 70 قرشاً. Umniah: 94099 تكلفة الرسالة 70 قرشاً.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من دولة الإمارات من خلال الأرقام التالية :

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من البحرين من خلال الأرقام التالية : Zain: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس. Batelco: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس. STC: 98885، تكلفة الرسالة 500 فلس.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من العراق من خلال الأرقام التالية : Asiacell: 2266، تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي. Korek: 2180، تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي. Zain: 2770، تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من الكويت من خلال الأرقام التالية : Zain: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس. STC: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس. Ooredoo: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من المغرب من خلال الأرقام التالية : Maroc Tel: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية. Inwi: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية. Orange: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من تونس من خلال الأرقام التالية : Tunisie telecom: 85819، تكلفة الرسالة 1.44دينار تونسي. Ooredoo: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي. Orange: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من مصر من خلال الأرقام التالية : فودافون (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات. اتصالات (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات. أورنج (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات. WE (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

يمكن القيام بالاشتراك في المسابقة من جميع أنحاء العالم من خلال الأرقام التالية : 008821622775627 008821610109. 008821622778021.



علما بأنه سيتم إرسال رسائل نصية موجود بها أسئلة المسابقة بصفة دورية ومستمرة علي أن يتم الإجابة علي جميع الأسئلة بطريقة صحيحة وكلما زادت الإجابات الصحيحة زادت فرصة الفوز بالجائزة.