نشاط واسع لمركز الملك سلمان للإغاثة مع استقبال شهر رمضان الكريم

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في توسيع نشاطاته المستمرة في كل مكان، سواء داخل المملكة أو خارجها، مواصلًا تقديم أعماله الخيرية والإنسانية التي يستفيد منها آلاف المواطنين في كل مكان، ومع قدوم شهر رمضان الكريم، قام المركز بتوزيع 860 طنًا و280 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديريات حيران وحرض وميدي وعبس بمحافظة حجة، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي، في الوقت الذي انتهى فيه من توزيع أكثر من 14 طنًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في جزيرة ميون بمديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز بدولة اليمن.

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

ومن الأعمال الجديدة لاستقبال شهر رمضان، أطلق المركز مشروع توزيع السلال الرمضانية في كوسوفو ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، مستهدفًا:

توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن.

التوزيع يشمل الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

سد الحاجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا والنازحين.

تشغيل وتركيب جهاز قياس تركيز الحمض النووي في حضرموت.

تقديم الجهاز خدمة إضافية لفحوصات التسلسل الجزيئي في تقييم تركيز العينات بعد استخلاصها.

إجراء فحوصات للبروتينات وغيرها.

ومشروع محو الأمية

ولم يكتفي مركز الملك سلمان للإغاثة بتقدم الإعانات وصرف السلع الغذائية فقط، بل أطلق المركز مشروع بناء قدرات المراكز التعليمية لذوي الإعاقة ومحو الأمية، وتزويدها بالمستلزمات الأساسية للتعليم، تزامنًا مع تنفيذ حملات توعوية مصاحبة، مع توسيع قاعدته تنفيذه إلى نطاق 3 محافظات يمنية هي عدن وأبين وحضرموت، متضمنًا 19 مركزًا لذوي الإعاقة، على أن يكون الاهتمام الأكبر بالأيتام و النازحين والمحتاجين، وتوفير جلسات خاصة لتعليم النطق والتخاطب لضعاف السمع، ولغة الإشارة للصم والبكم، والمهارات الحياتية لذوي متلازمة داون، و لغة برايل للمكفوفين.

وتوزيع سلال غذائية

كما يستهدف المركز توزيع عدد من السلال الغذائية في العديد من الدول الإسلامية الأكثر فقرًا وتضررًا، مستهدفًا توزيع 2056 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها 59 كيلو جرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، مع توسيع قواعد المستفيدين ليصل العدد إلى 10280 أسرة بواقع 51400 فرد، مع العلم أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة.