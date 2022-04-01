الكويت تتبرع بـ10 ملايين دولار لمواجهة الأوضاع الإنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، التبرع بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى كمساهمة كويتية رسمية وشعبية لدولة أفغانستان، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التى يواجهها الشعب الأفغانى على أن يتم تخصيصها للوكالات الدولية العاملة فى أفغانستان.





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