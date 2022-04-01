عاجل- حريق هائل فى وزارة الكهرباء الكويتية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الكهرباء الكويتية، اليوم الجمعة،إن الحريق اندلع فى المبنى الرئيسى الواقع بجنوب السرة، مؤكدة أنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل القوة العامة للإطفاء، وجار الوقوف على أسباب الحادث".

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الكويت إلى أن الحادث لم يسفر عن أى أضرار بشرية، وانحصر الأمر فى بعض الخسائر المادية المحدودة.

فيما وجه وزير الأشغال العامة، على الموسوى، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، على أن تكون مدتها أسبوعين للوقوف على أسباب الحادث.