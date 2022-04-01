روسيا تشيد بعلاقاتها مع الصين والهند

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف خلال مؤتمر صحفى بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "موسكو لديها منصات مشتركة مع الصين والهند من ضمنها مجموعة بريكس ومجموعة شنجهاى للتعاون وكذلك مجموعة آسيان وكذلك المنتدى شرق آسيا"، مشيرا إلى إجراء موسكو أكثر من 20 جلسة لوزراء خارجية الصين والهند.

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أنه أجرى مؤخرا عدة مناقشات مع نظيره الهندى سوبرامانيام جاى شانكار ونظيره الصينى وانج يى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين ونيودلهى.

وحول المحادثات الروسية الأوكرانية، أكد لافروف عدم وجود أى خطط مقررة بشكل نهائى فى المحادثات الروسية ـ الأوكرانية، مؤكدا فى الوقت نفسه حدوث تقدم فيما يخص الاعتراف بعدم إمكانية أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى الناتو.

وأدان لافروف فرض الدول الغربية ضغوطات على الدول الصديقة لروسيا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه السياسة غير فاعلة ولا تحقق أهدافها.

ورفض وزير الخارجية الروسى تسمية ما يجرى فى أوكرانيا بـ"الحرب"، قائلا: "إن ما يجرى فى أوكرانيا هى عملية عسكرية خاصة تهدف لحماية المنشآت المدنية وتدمير المنشآت العسكرية حتى نمنع كييف من تهديد أمن روسيا ".

وشدد لافروف على أن موسكو بتعاونها مع الهند تستطيع التغلب على العقوبات الغربية بما فيها مجال التعاون العسكرى، مشيدا فى الوقت نفسه بصمود الهند فى موقفها القائم والثابت على المصالح الشرعية الوطنية لصالح شعبها.

وصف وزير الخارجية الروسى موقف الهند من العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا بـ"المتوازن"، مرحبا فى الوقت نفسه بقيام الهند بأى دور فعال فى تعزيز الأمن الشامل وإيجاد حل للازمة الروسية ـ الاوكرانية.