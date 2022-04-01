بلينكن يشكر نظيره العمانى لدعم بلاده وقف إطلاق النار فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وشجع بلينكن على بذل مزيد من الجهود لحشد الدعم لهدنة تؤدى إلى وقف إطلاق النار فى اليمن -بحسب ما أورده بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أن اقتراح الهدنة الذى قدمته الأمم المتحدة يمكن أن يكون بمثابة خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة أكثر شمولا.
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