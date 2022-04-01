نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى رمضان 2022 في السعودية موعد شهر رمضان 1443 في باقي الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على رمضان 2022، من بين الأسئلة التي يطرحها جميع الراغبين في معرفة موعد رمضان 1443 في المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم الإسلامي. فملايين المسلمين في العالم ينتظرون حلول شهر الصيام المبارك الذي يعتبر من خير الشهور. كونه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يصوم المسلمون في رمضان لثلاثين يوما، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا من تعذّر عنه. بالإضافة إلى ذلك يعتبر صيام شهر رمضان خامس ركن من أركان الإيمان، وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل على قيمته الكبرى في الدين بالنسبة لكل المسلمين. ويتم فيه الامتناع عن الأكل والشرب وغيرها من مبطلات الصوم. ويحقق كل االسلمين في شهر رمضان حالة خاصة من الطهر الروحي والارتقاء بالنفس. ليكون بعد إتمامه يوم عيد الفطر السعيد، وسنجيب في مقالنا هذا عن سؤال كم باقي على رمضان 2022 السعودية، تابعوا معنا التفاصيل.

كم باقي على رمضان 2022

يطرح الملايين من المسلمين في العالم العربي والعالم ككل سؤال كم باقي على شهر رمضان 2022. وحسب ما ورد إلينا فقد توقع بعض خبراء الفلك بأنّ موعد رمضان 1443 من المرجح أنه سيصادف تاريخ الثاني من أبريل/نيسان 2022. وسيتم تأكيد هذا الموعد بعد ترصد رؤية الهلال من عدمه. وسيستمر رمضان لمدة 30 يوما، لينتهي بغروب شمس يوم الأحد 1 مايو/أيار 2022.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، حاول أن يردّ على سؤال “كم باقي على رمضان 2022”. قائلا: “بقي على حلول شهر الخير نحو 90 يوما”، وقد توقع هذا الأخير أن يكون بتاريخ الثاني من شهر أبريل. كما نوّه إلى أن القمر الجديد ظهر يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي. بعد أن غربت الشمس في الإمارات، وتاريخ 4 يناير يمثل بداية شهر جمادى الآخرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من توضيح نقطة لمن يرغبون في معرفة موعد شهر رمضان للسنة الحالية، وهي أنّ هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران، وسيوافق ذلك يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1443 هجري الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وبالتالي فإنّ غرة رمضان المبارك 1443 ستكون في يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

فوائد صيام شهر رمضان

من المتعارف إليه بأنه عدة فوائد نفسية وجسدية، وإذا حرص الصائم في إفطاره على تناول وجبات صحية غنية سيكون له عدة آثار إيجابية. نذكر منها: تخفيض نسبة السكر في الدم، التقليل من الدهون الثلاثية في الجسم، تنظيم ضغط الدم وتخفيف الوزن. محاربة الالتهابات والوقاية من مرض السرطان، تعزيز مستويات الصفائح الدموية. تعزيز عدد كريات الدم الحمراء، التقليل من التوتر والقلق وغيرها من المنافع.

طقس رؤية هلال رمضان

لا شكّ في أن جميع المسلمين يرغبون في معرفة موعد رؤية هلال رمضان المبارك، أحلّه الله علينا بالخير والبركة. وحسب ما وردنا عن موقع “طقس العرب” الأحوال الجوية، الذي أجرى دراسة في نوفمبر2021. والتي جاء فيها بأنّ رؤية هلال رمضان 2022-1443 ستكون ممكنة بعد غروب الشمس بتاريخ الفاتح من أبريل. وبالتالي من المرجح أن يوافق شهر رمضان يوم السبت الثاني من أبريل، في كل الدول العربية.

حكم تهنئة رمضان 2022

يستعلم المسلمون عن حكم تبادل التهاني في رمضان وبطاقات تهنئة شهر رمضان المبارك. وهذه المسألة هي من بين المسائل الفقهية الشائعة، هذا وقد أفتى كبار علماء المسلمين بجواز تبادل التهاني بمناسبة الشهر الكريم. ومن الأفضل أن يدعوا الإنسان لغيره بالخير ويتمنى له رمضان مبارك ويسأل الله أن يتقبل منه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرح في الشهر الكريم ويهنئ الصحابة بهذا الشهر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن سؤال يطرحه الكثير من المسلمين. وهو كم باقي على رمضان 2022. حددنا لكم موعده المتوقع من طرف خبراء الفلك، كما ذكرنا لكم فوائد صيام شهر رمضان التي تعود على الإنسان الصائم بالسلامة الجسدية والنفسية على حد سواء. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم، وبلغكم الله صيام شهر رمضان الكريم.