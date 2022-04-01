نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شهر رمضان 2022 اول يوم رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد شهر رمضان 2022، حظي هذا الموضوع باهتمام كبير لدى كل المسلمين الذين يتساءلون كم باقي على رمضان 2022. إذ كثر البحث في الايام الأخيرة على محرك بحث جوجل في كل الدول العربية عن الموعد المحدد لحلول الشهر الفضيل. وهذا نظرا للقيمة الدينية الكبيرة التي يحظى بها شهر رمضان في أنفس المسلمين، باعتباره شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. هو خير الشهور عند الله تعالى وعند المسلمين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. وشهر رمضان هو فرصة عظيمة يحرص كل المسلمين في العالم على اغتنامها من أجل التقرب من الله ونيل ثواب الصيام. إذ ينقطعون عن الأكل والشرب وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وله فوائد عظيمة على جسم الإنسان، سنتحدث في مقالنا اليوم عن موعد شهر رمضان 2022.

موعد شهر رمضان 2022

يتساءل الكثير من المسلمين في العالم العربي عن كم باقي شهر رمضان 2022، خير الشهور لما يتميز به من أجواء روحانية خاصة. تجعل كل المسلمين يترقبونه في حالة شوق، وتجدر الإشارة إلى أنه حسب ما صرح به خبراء فلك فقد أعلنوا بأن أول يوم من أيام رمضان 2022 فلكيًا. وأول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 سيكون بتاريخ السبت الثاني من إبريل 2022.

بالإضافة إلى ذلك، حسب ما جاء في الحسابات الفلكية فإنّ عدد أيام سنة 1443 الهجري يبلغ حوالي 354 يومًا. وهي بهذا تعتبر سنة بسيطة، في حين أن الوقت المتبقي على موعد بدء شهر رمضان لسنة 2022 سيكون بعد حوالي شهران وأيام معدودة من الآن. هذا ويعتبر حدث رؤية الهلال حدثا سنويا إذا تعلق الأمر بشهر رمضان أو شهر شوال الذي يلي رمضان.

علاوة على ذلك، فقد توقع الدكتور الجروان حسب ما وردنا عن صحيفة البيان الإماراتية. فإنّ القمر الجديد كان قد ظهر يوم الأحد في الثاني من شهر جانفي 2022 على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي. أي أن ذلك كان بعد أن غربت الشمس في الإمارات، وبهذا يمكننا القول بأنه بقي على شهر رمضان الكريم حوالي ثلاثة أشهر، وقد توقع الدكتور أيضا أنه سيبدأ في 2 أفريل فلكياً.

فوائد صيام شهر رمضان

لا يفوتنا أن نذكر لكل المسلمين الذين ينتظرون موعد شهر رمضان 2022، بأنه للصيام فوائد عديدة على الصحة الجسمية والنفسية، من بينها نذكر لكم ​أنه ينفع في استهلاك احتياطيات الدهون في الجسم كما أنه ينقيه من السموم الضارة التي توجد في التكدسات الدهنية. كما أنه وسيلة فعالة لتنظيم الكولسترول ويؤدي إلى انخفاضه، مما يساعده على الحد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك من المنافع، فالصيام يعزز الصحة النفسية ويحسن المزاج، فهو يساهم في شحن الدماغ وتجديد الخلايا، كما أنه يجعل للدماغ قدرة على تحمل التعب والإجهاد والتماشي مع التغيير، كما أنه يحسن المزاج ويخفف التوتر والضغط النفسي، ويحفز الذاكرة ويعزز القدرة على التعلم وينشط الإدراك، وغيرها من المنافع التي تعود على صاحبها بنفسية وجسم سليم معا، كل هذا إثر صيام رمضان.

ومن أجل تحسين الصحة بشكل عام في رمضان، يجب أن يلتزم الصائمون بتناول وجبات صحية في موعد الإفطار والسحور على حد سواء. ويكثر من شرب الماء من أجل الحفاظ على سوائل الجسم مع الحرص على التقليل من السكريات واستبدالها بالطبيعية مثل الفواكه. ومن الأفضل أن يكثر من البروتينات والألياف والخضار، وأن يلتزم بعادات صحية كالمشي بعد الإفطار بفترة.

حكم التهنئة بشهر رمضان

يطرح الناس سؤال: ما حكم تقديم بطاقات تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان أو تبادل عبارات شهر رمضان؟ وقد أورد العديد من العلماء المسلمين الحم الشرعي وتحدثوا عنه. وقد أجمعوا على أنّ التهنئة بشهر رمضان جائزة، ومن الأفضل أن تكون عبارات محببة مثل: مبارك عليكم الشهر، تقبل الله منا ومنكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ الصحابة حين يجل شهر رمضان المبارك.

إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى خاتمة مقالنا، لقد تحدثنا عن موعد شهر رمضان 2022. والذي يترقبه كل المسلمين في الدول العربية الذين يتساءلون عن رمضان 2022. كما تحدثنا عن أهم الفوائد التي ينالها الصائمين في شهر رمضان، في الأخير نرجوا أن يبلغنا الله وإياكم شهر الصيام والقيام غير فاقدين ولا مفقودين.