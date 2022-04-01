نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال والحصول على شقة أو سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واحدة من المؤسسات الخيرية المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم المساعدات المالية والعينية للمواطنين داخل السعودية وخارجها، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الشقق السكنية والسيارات للراغبين في ذلك، إلا أن الحصول على تلك المساعدات يكون بناء على شروط وضوابط سنوضحها لكم، كما سنوضح لقرأنا طريقة كتابة طلب المساعدة وتقديمه لمؤسسة الوليد بن طلال، وطرق التواصل مع المؤسسة.

خطوات طلب مساعدة من الوليد بن طلال

سنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها لطلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية:

أولاً الدخول على منصة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

الضغط على المساعدات.

اختيار خدمة إلكترونية والضغط عليها.

ملئ البيانات المطلوبة.

تسجيل اسم صاحب الطلب، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، العنوان.

إرفاق نموذج إلكتروني مع الطلب.

الضغط على إرسال الطلب.

المواطنين المستهدفين من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

هناك بعض الفئات التي استهدفتها مؤسسة الوليد بن طلال، وتعمل على تقديم المساعدات لهم وهم:

المطلقات. الأرامل. من يعجز عن العمل. ذوي الإعاقات. من يعاني من مشكلة مالية طارئة. أصحاب الديون. المرضى.

رقم الواتساب الخاص الوليد بن طلال

يمكن مراسلة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عبر الواتساب، من داخل السعودية وخارجها لطلب المساعدة المرغوب فيها وذلك على رقم “+966577009972”

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

عدم وجود أي ممتلكات باسم صاحب الطلب “سيارة، منزل”. دخل لا يقل عن 3000 ريال. تقديم الإقرار الضريبي لصاحب الطلب. عدم الحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال لأكثر من مرة واحدة.

الجدير بالذكر أيضاً أن المساعدات المقدمة من مؤسسة الوليد بن فهد مقدمة للمواطنين داخل السعودية وخارج المملكة أيضاً، الأمر الذي جعل من تلك المؤسسة واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية في السعودية، وتحظى باهتمام كبير من المواطنين، نتمنى أن نكون قد أفدناكم فقد قدمنا لكم كل المعلومات المتعلقة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وطريقة تقديم الطلب والتواصل مع المؤسسة عن طريق الواتساب، بالإضافة لتوضيح شروط الحصول على المساعدة، في انتظار تعليقاتكم.