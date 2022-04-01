منصة سلفة الالكترونية تمنح اسرع تمويل شخصى بحلول شهر رمضان 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قدمت منصة سلفة الالكترونية دعم مالى للمواطنين السعوديين سواء رجال او نساء داخل المملكة العربية السعودية، منصة سلفة تمنح فقط لكل من يحمل الجنسية السعودية، نظرا لضغوط الحياة وارتفاع الأسعار يمكنك ان تحصل على سلفة مالية فى خلال ربع ساعة فقط بدون تحويل الراتب، وتستطيع الحصول على قرض مالى يصل الى ٥٠٠٠ ريال سعودى، منصة سلفة تسعى الى تقديم الكثير من الخدمات المصرفية وايضا التمويل الشخصى لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، فهذه المنصة يتم اعتمادها على أحدث التقنيات المالية، فيمكن للمواطنين السعوديين التسجيل داخل منصة سلفة الالكترونية وذلك عن طريق الموقع الالكترونى الخاص بها، ويمكن اللجوء الى خدمة العملاء الخاصة بمنصة سلفة وسوف تقوم بالرد على جميع الاسئلة والاستفسارات، نوضح لمتابعينا أن جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة متوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض اليكم الشروط منصة سلفة الإلكترونية لكى يحصل المواطن السعودى على تمويل شخصى.

شروط منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الإلكترونية لديها بعضا من الشروط، والتى يجب توافرها فى المواطن السعودى لكي يمكنه الحصول على الدعم المالى المقدم من منصة سلفة، وهى كالاتى:

اولا: يكون المواطن السعودى مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، اى يكون حاملا الجنسية السعودية. ثانيا: يكون عمر المتقدم ما بين ١٨عاما و ٦٠ عاما. ثالثا: أن يكون مشتغلا في إحدى القطاعات الحكومية او الخاصة.

التسجيل على منصة سلفة وخطوات الحصول على التمويل