هل يمكن تقسيط سيارة بدون مقدم وطريقة التقديم 2022

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عمر شويل - جدة هل يمكن تقسيط سيارة بدون مقدم من البنك أو من الشركات؟ فذلك من أكثر الأسئلة التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة بعد فرض الضريبة المضافة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار أيضًا، وهناك أنظمة تقسيط سيارات بدون مقدم 2022 عديدة في المملكة العربية السعودية سواء من خلال البنوك مثل البنك الأهلي أو من الشركات مثل شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة، وسوف نتعرف على آلية تقسيط بدون مقدم سيارات جديدة ومستعملة.

هل يمكن تقسيط سيارة بدون مقدم

أما ما يتعلق بطرح سؤال هل يمكن تقسيط سيارة بدون مقدم فهو نعم، يمكن الحصول على السيارة بالتقسيط سواء من البنوك أو من خلال الشركات المتخصصة في التقسيط مثل عبداللطيف جميل ولكن لابد من التعرف على أنظمة التقسيط المتوفرة خلال الفترة الحالية:

أسعار تقسيط السيارات بالمرابحة عبداللطيف جميل

وعن طريق موقع عبداللطيف جميل يمكن التعرف على أسعار التقسيط بالمرابحة وهو واحد من الأنظمة المتوفرة من خلال الشركة، أما عن طريقة الاستعلام عن الأسعار فهو كما يلي:

زيارة منصة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة.

ثم الدخول إلى أسعار منتجات تمويل.

اختر المنتج الذي تريد الحصول عليه وقيمة الدخل الشهري وقيمة مبالغ التمويل المطلوبة.

كتابة تفاصيل الدفعة الأولى ودفعة التملك أيضًا أو كما تُسمى الدفعة الأخيرة التي يتم سدادها إلى البنك.

اختيار فترة سداد التمويل، وهي مقدرة بالشهور، وتصل إلى ستين شهر أي خمس سنوات.

ثم النقر على تبويب حساب التمويل.

وقد أوضح الموقع أن الأسعار التي يتم عرضها من خلال الحاسبة هي أسعار تقديرية قريبة إلى الواقع ولكنها غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة التي تضعها الشركات على كافة المنتجات، ولكن عند الاتفاقات النهائية يتم التعرف على قيمة الأسعار.

تقديم طلب التمويل لتقسيط السيارات

أما عن طريقة تقديم الطلب إلى البنك، فيمكن الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة ثم اتباع التالي: