خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022 مختلفة عن النظام السابق لذا في هذا المقال سوف نوضحها بالتفصيل، علاوة على العديد من المعلومات الأخرى الخاصة بنظام الإقامة الجديد، فتابعوا المقال حتى تتعرفوا على كل ما تحتاجون معرفته.

خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمقيمين الذين يرغبون في معرفة نظام تجديد تصريح الإقامة التعرف عليه من خلال هذا الموقع الرسمي يمكنك العثور بسهولة على الخطوات التالية واتباعها:

من هنا يزور المقيم الموقع الرسمي لأبشر بالمملكة العربية السعودية ويختار الخدمات المقدمة للفرد.

ثم يكمل المقيم الإجراء بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على طلب الخدمة الإلكترونية، ثم الضغط على كلمة جواز السفر.

بعدها انقر فوق تجديد جواز السفر وأدخل رقم إقامتك في الأيقونة التي تظهر أمامك.

ثم اضغط على كلمة “Select View” لرؤية جميع البيانات المتعلقة بتوسيع الاقامة والضغط على خيار توسيع الاقامة.

الاوراق المطلوبة لتجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022

للحصول على إقامة مؤقتة ودائمة في المملكة العربية السعودية، يجب عليك تقديم المستندات اللازمة للحصول على تصريح الإقامة، هذه الوثائق هي:

يجب أن يكون لدى الأجانب المقيمين جواز سفر ساري المفعول.

يجب أن يكون للمغتربين سجل جنائي بدون سجل جنائي.

أن يكون لدى الوافد وثيقة تثبت قدرته المالية.

يجب أن يكون لدى الوافد تقرير صحي يتضمن حالة مقدم الطلب، وأن يكون بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض والالتهابات، ويجب ألا يزيد عمر التقرير عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

رسوم تجديد الاقامة الجديدة في السعودية 2022

يشتمل نظام الإقامة المتميزة في المملكة العربية السعودية على الرسوم التالية لتجديد تصريح الإقامة الخاص بك: