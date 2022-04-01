نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022 في المقال التالي
خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022 مختلفة عن النظام السابق لذا في هذا المقال سوف نوضحها بالتفصيل، علاوة على العديد من المعلومات الأخرى الخاصة بنظام الإقامة الجديد، فتابعوا المقال حتى تتعرفوا على كل ما تحتاجون معرفته.
خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022
من خلال هذه الخطوات، يمكن للمقيمين الذين يرغبون في معرفة نظام تجديد تصريح الإقامة التعرف عليه من خلال هذا الموقع الرسمي يمكنك العثور بسهولة على الخطوات التالية واتباعها:
- من هنا يزور المقيم الموقع الرسمي لأبشر بالمملكة العربية السعودية ويختار الخدمات المقدمة للفرد.
- ثم يكمل المقيم الإجراء بإدخال البيانات المطلوبة.
- ثم الضغط على طلب الخدمة الإلكترونية، ثم الضغط على كلمة جواز السفر.
- بعدها انقر فوق تجديد جواز السفر وأدخل رقم إقامتك في الأيقونة التي تظهر أمامك.
- ثم اضغط على كلمة “Select View” لرؤية جميع البيانات المتعلقة بتوسيع الاقامة والضغط على خيار توسيع الاقامة.
الاوراق المطلوبة لتجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022
للحصول على إقامة مؤقتة ودائمة في المملكة العربية السعودية، يجب عليك تقديم المستندات اللازمة للحصول على تصريح الإقامة، هذه الوثائق هي:
- يجب أن يكون لدى الأجانب المقيمين جواز سفر ساري المفعول.
- يجب أن يكون للمغتربين سجل جنائي بدون سجل جنائي.
- أن يكون لدى الوافد وثيقة تثبت قدرته المالية.
- يجب أن يكون لدى الوافد تقرير صحي يتضمن حالة مقدم الطلب، وأن يكون بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض والالتهابات، ويجب ألا يزيد عمر التقرير عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.
رسوم تجديد الاقامة الجديدة في السعودية 2022
يشتمل نظام الإقامة المتميزة في المملكة العربية السعودية على الرسوم التالية لتجديد تصريح الإقامة الخاص بك:
- تبلغ تكلفة الإقامة المؤقتة في المملكة العربية السعودية 100.000 ريال سعودي سنويًا، أي ما يعادل 27.000 دولار أمريكي.
- تصريح الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية يتضمن رسمًا قدره 800 ألف ريال سعودي، يعادل 213 ألف دولار أمريكي.
- كما تم الإعلان عن رسوم تجديد لبعض المهن، بما في ذلك نفقات المعيشة لهم ولأسرهم.
- رسوم موظفي القطاع الخاص تشمل 650 ريال سعودي.
- تشمل رسوم العمالة المنزلية 600 ريال سعودي.
- تشمل معدلات المُعالين للعائلات الوافدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا معدلات 500 ريال سعودي.
- أيضا تشمل رسوم الانتساب للشركاء المقيمين 2000 ريال سعودي.
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