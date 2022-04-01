50000 بدون ضمانات للسعودي والمقيم وبدون أجور وكالة

كل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الآن الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية بقيمة مالية ربما تصل إلى 50000 ريال سعودي كحد أقصى عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة اليسر من الشركات المالية التى تقدم قروض شخصية متنوعة ومن بين تلك القروض قرض السلع الاستهلاكية الذى يتيح للعميل فرصة الحصول على المنتجات الشخصية التي يرغب العميل في الحصول عليها.

50000 بدون ضمانات للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر

قرض السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح للسعودي والمقيم فيستطيع العميل السعودي من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي والعميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي وبدون كفيل ويمتاز هذا التمويل أيضاً بالآتي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية عبر اليسر للتمويل بأن فترة سداد التمويل تبلغ سنتين.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متاح بدون رسوم إدارية وأيضاً بدون أجور وكالة.

متاح أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية لكل من السعودي والمقيم.

المواطن السعودي يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويل يصل إلى 10000 ريال سعودي بدون كفيل.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للتمويل

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة بسيطة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم لطلب التمويل.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

يستطيع العميل الراغب في الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل وطلب التمويل وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل لدى شركة اليسر اونلاين.