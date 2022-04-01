نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط برنامج سكني للأرامل وخطوات تسجيل مستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط برنامج سكني للأرامل هي عبارة عن ضوابط الاستحقاق التي قدمتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية وهي تدخل في نطاق الفئات المستفيدة من الدعم السكني السعودي وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة التعرف على تلك المعايير لقبول الطلب قبل تجهيز الأوراق المطلوبة من أجل سكني تسجيل مستفيد جديد وسوف نتعرف على آلية التسجيل في سكني للحصول على شقق للمطلقات والأرامل 2022.

شروط برنامج سكني للأرامل

قدمت الإسكان كامل عنايتها بالمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية وخصوصًا الأرامل والمطلقات وأتاحت لهم فرصة التسجيل في سكني والقبول في حال توافر شروط سكني التي جاءت في اللائحة التنفيذية للبرنامج، وقد تمثلت شروط برنامج سكني للأرامل في التالي:

السن لا يكون أقل من الحد الأدنى المسموح به وهو الخامسة والعشرين من العمر، كما أن الأرامل لا بد أن تقدم وثيقة وفاة الزواج مدون بها تاريخ الوفاة.

ألا تكون حصلت على دعم من الوزارة للمسكن سواء دعم مادي للإيجار أو الحصول على وحدة سكنية حتى وإن كانت في أحد المدن الجديدة.

الأرملة ينبغي أن تكون حاملة للجنسية السعودية أو على الأقل تعول أبناء من زوجها المواطن السعودي وبالتالي سيكونون حاملين للجنسية أيضًا.

الإقامة بشكل مستمر داخل المملكة في أي مدينة ولا يشترط مدينة مُحددة.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

التسجيل في سكني

ويمكن لجميع الفئات اتباع آلية التسجيل في الدعم السكني الإلكترونية التي خصصتها الوزارة كي تسهل على المواطنين، ومن خلال هذه الطريقة يمكن التأكد من الاستحقاق أيضًا، وذلك يرجع إلى أن التسجيل سيكون من خلال كتابة رقم الهوية وهنا يظهر لك إذا ما كنت مستحق أم لا، وسيكون التسجيل عبر التالي:

زيارة منصة سكني للدعم.

اختيار تسجيل الدخول وهي واحدة من الأدوات التي تظهر في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم إدخال البيانات والاطلاع على جميع المنتجات والمبادرات المتوفرة عن طريق المنصة.

وعند وقوع الاختيار وقراءة الشروط والأحكام والضوابط انقر على خيار الحجز أو التقديم للبدء في إجراءات التسجيل وإدخال المعلومات المطلوبة لجميع المنتجات وعلى رأسها منتج الوحدات الجاهزة من الوزارة.