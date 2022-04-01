دعم حساب المواطن وموعد صرفها في شهر رمضان وكيفية الاستعلام عن نتائج أهلية دفعة 53

وعن أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية. واشهر برامج الدعم والتي تقوم بتقديمها حكومة المملكة العربية السعودية ؛ هو برنامج حساب المواطن . حيث أن هذا البرنامج انشأ خصيصا لتقديم خدمات دعم عديدة و متعددة وذلك وفي ظل الظروف العصيبة تلك لمساعدة كافة المواطنين السعوديين وذلك لكي يجابهون هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك مساعدتهم على تحسين معيشتهم ، ومن جانبه قد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان من خلال صفحته الرسمية على موقع تويتر عن صدور نتائج أهلية الحساب دفعة 53 . ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض في هذا المجال ونتحدث عن نتائج أهلية دفعة 53 وكذلك مواعيد صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان .

تعرف على موعد صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان

وعلى صعيد آخر فقد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان من خلال صفحته الرسمية تويتر ، عن متى هو موعد صرف معاش حساب المواطن في شهر رمضان . ونعلم جيدا أن ميعاد صرف معاش حساب المواطن بيكون في يوم عشرة من كل شهر ميلادي، وأنه وبمناسبة دخولنا على شهر ابريل ويتزامن دخول رمضان في بداية شهر ابريل فسوف يكون موعد صرف دعم حساب المواطن يوم الأحد 10 أبريل 2022، والموافق 9 رمضان 1443.

ماهي طرق وكيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن دفعة 53

فقد قام حساب المواطن مؤخرا بالإعلان عن ظهور نتائج أهلية حساب المواطن وذلك لدفعة 53، كما ذكر أنه يمكن الاستعلام عنه إلكترونياً وذلك عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

اولا : قم بالذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لحساب المواطن.

ثانيا : وعقب ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثالثا : ومن ثم يجب على المتقدم كتابة جميع بيانات التسجيل ثم قيامك بالتسجيل.

رابعا : قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الصفحة الرئيسية.

خامسا : عقب ذلك قم بالنقر على الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن.

سادسا : قم بكتابة بيانات الحساب، ومن ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة استعلام.

سابعا : بعدها انتظر ظهور نتيجة الحساب دفعة 53.

نتعرف سويا الآن على شروط أهلية دعم حساب المواطن

وقد قام من جانبه برنامج حساب المواطن بوضع بعض من الشروط التي يجب توافرها للحصول . وهي كالتالي: