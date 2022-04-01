الفئات المستفيدة من الدعم السكني لوزارة الإسكان السعودية

الفئات المستفيدة من الدعم السكني متعددة، وقد بادر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالسؤال عنها وخصوصًا عقب ظهور رسالة تفاصيلها أنها عفوًا لم تنطبق عليك شروط الدعم السكني السعودي، لهذا طرحت العديد من الأسئلة من بينها هل المطلق يستحق دعم سكني للحصول على بيوت الإسكان للمطلقات أو الأرامل وغيرها من الفئات ولذلك سنتعرف على شروط برنامج سكني للأرامل وغيرهم من الفئات أيضًا عبر دعم سكني من وزارة الإسكان السعودية.

الفئات المستفيدة من الدعم السكني

من خلال المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة يمكن معرفة ما هي الفئات المستفيدة من الدعم السكني في السعودية حيث أنها قدمت لائحة سكني التنفيذية التي اشتملت على المستحقين للدعم وهم كما يلي:

المواطنين من ذوي الدخل القليل والأسر الأشد حاجة التي لا تمتلك مسكن مناسب وحاصلين على الجنسية السعودية.

كما أن الأرامل والمطلقات يمكنهم التقديم على الدعم في المدن السعودية، ولكن بشرط ألا يكونوا قد استفادوا من قبل من الدعم.

إثبات عدم القدرة على شراء مسكن مناسب للإقامة به عند التسجيل في الدعم السكني.

كما أنه من الفئات المستفيدة أيضًا المواطنين الذين تخطوا سن الخامسة والعشرين.

الأوراق المطلوبة للدعم السكني

وهناك الكثير من الأوراق والمستندات الرسمية التي لا بد من تقديمها عند التسجيل في الدعم السكني، ومن بين تلك الأوراق:

تقديم صورة من مفردات الرواتب الشهرية الموضح بها قيمة الدخل الإجمالية التي يحصل عليها المواطن من جهة عمله.

تقديم ما يثبت أن المواطن غير حاصل على وحدة سكنية بالفعل، وسوف يتم التأكد من ذلك من خلال الجهات المختصة بعد تقديم الطلب حتى يحصل المستحقين فقط على الدعم السكني سواء عن طريق الوحدات السكنية الجاهزة أو التمويل العقاري المدعوم.

صورة من بطاقة الهوية أو السجل المدني لجميع أفراد الأسرة المتقدمة بالطلب إلى الوزارة.

مشاريع وزارة الإسكان السعودية

وهناك العديد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة فعليًا من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الراحة الدائمة لهم، ولهذا كان يتحتم التنويع في وسائل الدعم، فهناك مبادرة تقديم وحدات سكنية جاهزة، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وحلول للتمويل الذاتي.