انظمة تقسيط سيارات بدون مقدم وما الأوراق المطلوبة؟

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عمر شويل - جدة انظمة تقسيط سيارات بدون مقدم هي عبارة عن مجموعة من البرامج التي تُعلن عنها بعض من المعارض السعودية المتخصصة في مجال تقديم سيارات تقسيط مستعمل بدون مقدم أو سيارات جديدة بموديلات مختلفة، ومن بين تلك المعارض هي عبداللطيف جميل الذي تم اعتماده لدى مجموعة كبيرة من البنوك السعودية من أجل تقديم سيارات تقسيط بدون مقدم ومنها سيارات تويوتا الجديدة، وسوف نتعرف على طريقة تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم 2022.

انظمة تقسيط سيارات بدون مقدم

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها شركة عبداللطيف جميل من أجل المواطنين للتسهيل عليهم فبدلًا من زيارة معارض الشركة يمكن الاستعانة بموقعها الإلكتروني لمعرفة جميع التفاصيل سواء الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات أو الآلية التي ينبغي اتباعها من أجل إتمام عملية التقسيط والحصول على السيارة، ومن أبرز النظم المتوفرة حاليًا:

نظام التمويل التأجيري من عبداللطيف جميل.

تمويل المرابحة لتقسيط السيارات بموديلات مختلفة.

الأوراق المطلوبة لتقسيط سيارات عبداللطيف جميل

أما عن الأوراق التي ينبغي أن تتوافر وينبغي أن يتم إعدادها أولًا قبل أن يتم تقديم طلب التمويل فقد أعلنت الشركة عنها إلكترونيًا وسوف تكون كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية صادرة رسميًا من الجهات المختصة وسارية المدة إذا كان العميل حاصل على الجنسية السعودية.

بينما إن كان مقيم فينبغي أن يكون لديه إقامة صادرة من الجهات الرسمية أيضًا ولا بد أن تكون سارية.

الحصول على رخصة قيادة سارية المدة وذلك للمقيم والوافد في نفس الوقت.

ومن المستندات المشتركة بين جميع الجنسيات أيضًا شهادة تعريف بالدخل الشهري أو الراتب الإجمالي مصدق عليها من خلال جهة العمل.

ينبغي أيضًا تقديم عنوان السكن المثبت لدى الجهات.

طلب تمويل تقسيط السيارات عبداللطيف جميل

ويمكن أن يتم إرسال الطلب إلى الشركة بعد الحصول على النموذج من خلال موقع شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ومن ثم يتم إرساله إلى الشركة عن طريق البريد الإلكتروني وهو: [email protected]

وعند التسجيل والانتهاء من تقديم الأوراق والمستندات فينبغي أن يتم الانتظار لفترة حتى يأتيك الرد من خلال خدمة عملاء الشركة عن طريق وسائل التواصل التي قدمتها إلى الشركة.