مصرف الراجحي عروض وخصومات للمواطن السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان

قام مصرف الراجحي السعودي بالإعلان عن عروض وخصومات وجوائز قيمة جديدة لجميع عملائه والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقال مصرف الراجحي في تغريدة له عبر الحساب الرسمي للمصرف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“هل شهر الخير وهلّت عروضه مع بطاقات #مصرف_الراجحي خصم حتى 85 ريال عند الشراء بقيمة 300 ريال أو أكثر لدى AliExpress”.

كما قام المصرف بتوجيه عملاؤه والمواطنين بسرعة إصدر البطاقة الائتمانية وقال في تغريدة أخرى:“اصدر بطاقتك الائتمانية وتمتع فيها مجاناً مدى الحياة ومع خصومات وعروض حصرية وفوقها كاش باك يوصل إلى 1000 ريال اطلبها بلحظة من تطبيق #مصرف_الراجحي قبل ينتهي العرض”،وفي نفس السياق قد أعلن المصرف عن خصومات خاصة بمشتريات شهر رمضان للمواطن السعودي ببطاقات مصرف الراجحي الإئتمانية وقال استمتع باسترداد نقدي 10% على جميع مشتريات السوبرماركت باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع.

مصرف الراجحي عروض وخصومات للمواطن السعودي

وأوضح مصرف الراجحي أن فترة العرض من خلال24 مارس حتى 2 أبريل 2022 بالشروط الأتية:

يسري العرض على جميع العملاء حاملي بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية.

يتم احتساب 10% استرداد نقدي بحد أقصى 150 ريال خلال وقت العرض.

سوف يتم إضافة الاسترداد النقدي الى بطاقة العميل الأساسية خلال 30 يومًا من انتهاء العرض.

يسري العرض على جميع مشتريات السوبرماركت داخل المملكة.

يطبق العرض على العمليات الشرائية التي تمت من خلال جميع متاجر السوبرماركت عبر نقاط البيع أو السوق الالكتروني وحسب تعريف فئة التاجر لدى المصرف و شبكات الدفع العالمية فقط في خلال فترة العرض.

خصومات مصرف الراجحي بمناسبة شهر رمضان

وكشف مصرف الراجحي عن خصم من شركة نون للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وقال ينقصك كم جهاز لمطبخك برمضان استغلّي خصمنا الإضافي 20% من نون قبل نهايته مع بطاقات مصرف الراجحي، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك في السعودية وأكثرها شعبية ويضم شبكة واسعة تحتوي على أكثر من 570 فرعًا في جميع المملكة ويحرص علي توفير أفضل الخدمات التي تتناسب مع العملاء كالقروض، و الودائع، وشهادات الاستثمار، وقد حقق مصرف الراجحي الشهر الماضي نقلة جديدة وقرر زيادة رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 60% وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف.