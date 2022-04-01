اعتقال 13 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، مع اقتراب شهر رمضان وازدياد عمليات الاعتقال لمنع ما تقول سلطات الاحتلال، إنه تصعيد ممكن من جانب الفلسطينيين فى الضفة الغربية.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 3 أشقاء من بلدة اليامون غرب محافظة جنين الواقعة فى شمال الضفة، فيما تم اعتقال 4 آخرين من رام الله. وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس الواقعة بين جنين ورام الله، وهى نقطة اشتباكات استثنائية بين المستوطنين والفلسطينيين فى الضفة الغربية. وفى بيت لحم، إلى الجنوب من القدس المحتلة، تم اعتقال شابين بعد مداهمة منزلى ذويهما وتفتيشهما.

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