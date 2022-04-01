إيطاليا تعلن مصادرة أصول روسية بقيمة 900 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية: "نحن نفى بصرامة بالتزاماتنا الدولية بشأن العقوبات، وبالتالى أيضا بشأن مصادرة ممتلكات فى إيطاليا لأشخاص مدرجين على القائمة، والتى لا تقتصر على الأصول المنقولة، وحتى الآن نتحدث عن قيمة إجمالية تبلغ حوالى 900 مليون يورو". وأكد دى مايو أن تحرك بلاده سيظل دائما بشكل فورى وصارم.

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