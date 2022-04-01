رئيسة البرلمان الأوروبى تزور أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت ميزولا باللغتين الأوكرانية والإنجليزية - عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الجمعة -: "فى طريقى إلى كييف". وفى 15 مارس الماضى وعلى الرغم من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، قام رؤساء وزراء بولندا ماتيوز موراويكى ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا وجانيز جانشا من سلوفينيا بزيارة كييف لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا مع قيادة البلاد.

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