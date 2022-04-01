الكرملين: الغرب يعمل بأسلوب عصابات تسطو على الممتلكات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بيسكوف إن الأمر "غير مبشر"، لافتًا إلى أن الكرملين يرى أن مجرد دراسة ألمانيا لموضوع تأميم الشركات التابعة لشركنى النفط الروسيتين "غاز بروم" و"روس نفط"، هو أمر غير مقبول.

وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين وصف بالخطوط العريضة آلية دفع ثمن الغاز الروسى بالروبل ـ عملة روسيا ـ دون الدخول فى تفاصيل، مؤكدًا أن إمدادات الغاز من روسيا لن تنقطع إذا لم يؤكد المشترون الدفع بالروبل قبل 1 أبريل.

وأشار متحدث الكرملين إلى أنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بشأن الحريق الذى اندلع فى مستودع النفط فى "بيلجورود" الروسية، على الحدود الأوكرانية، بعد غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية،مضيفًا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات، كما تبذل جميع الجهود لضمان عدم تأثير ذلك على إمدادات الوقود اللازمة.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، أن وفدًا من وزراء خارجية ست دول عربية سيزور موسكو، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع فى أوكرانيا.