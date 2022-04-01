عاجل- قصف 52 منشأة عسكرية.. روسيا تعلن حصيلة جديدة لعمليتها فى أوكرانيا

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن قوات إقليم دونيتسك أغلقت الضواحى الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحى الشرقية لـ "ميتيلكينو".
كما أعلنت قوات دونيتسك عن مقتل نحو 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلى المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.
كما أشار البيان إلى تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية فى مناطق "بوغوسلافسكى" و"كريستيش" و"ريزنيكوف" و"فيليكايا نوفوسيلكا" ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.
وأسقطت قوات الدفاع الجوى الروسى مروحية أوكرانية من طراز "مى-8" بالقرب من "ليوبيموفكا"، و8 طائرات مسيرة فى مناطق "ليسيتشانسك" و"دونيتسك" و"تشيرنيجوف" و"كوروسون" و"نوفوميخايلوفسكى".
كما أكد البيان الروسى استهداف "طائرات العمليات التكتيكية لـ 52 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، بما فى ذلك 3 مواقع قيادة، و3 راجمات صواريخ متعددة، ومنظومة دفاع جوى من طراز (بوك-إم1)، ورادار للتوجيه لمنظومة الدفاع الجوى (إس-300)، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية، و16 منطقة ارتكاز".
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