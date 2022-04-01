الجيش الروسى يستولى على مدرعة نادرة فى أوكرانيا.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير روسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسى استولى على مدرعة أوكرانية نادرة جدًا، أطلقت عليها تسمية "تريتون" البرمائى، فى منطقة مدينة "إيزيوم" التابعة لمحافظة خاركوف الأوكرانية.





وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فإن إحدى الشركات الخاصة قامت بتصنيع هذه المدرعة فى كييف لاستخدامها فى القوات البرية، لافتة إلى أنه كان يفترض فى البداية أن تكون المدرعة برمائية ومزودة بأجهزة قوية للحماية ضد الألغام، وتستطيع نقل 11 فردًا، فضلاً عن 3 أفراد الطاقم. وبحسب التقرير، يقول مصممو المدرعة، إنها ستدعم المشاة بواسطة البرج المدرع غير المأهول المزود برشاش 12.7 ملم وقاذف قنابل، فيما استخدمت فى المدرعة قطع غيار مقتبسة من المعدات الحربية السوفيتية، وبصورة خاصة من ناقلة الأفراد المدرعة "بى تى إر–70". كما أشار إلى أن الشركة اشترت لمدرعتها رادارًا سويديًا ومحرك ديزل سويديًا يولد قوة 211 حصانًا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية أمريكية.

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