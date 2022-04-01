نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب الصف الأول 1443.. تعرف على المواعيد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشغل تسجيل طلاب الصف الأول بال الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، الذين يرغبون في إلحاق أطفالهم بالمرحلة التعليمية الإبتدائية، وفي المقال نوضح مواعيد التسجيل وشروطه والخطوات اللازم إتباعها.

تسجيل طلاب الصف الأول 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد التقديم للطلاب في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1443 / 1444 هـ.

وذلك للطلاب الذين يحملون الجنسية السعودية، المقيمين داخل المملكة، بشرط استيفاء شروط التقديم للمدارس الأهلية، الدولية، والعامة.

مع العلم أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر نظام نور دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة المرغوب الالتحاق بها.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443

أعربت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد استقبال طلبات التحاق الطلاب بالمدارس في المرحلة الابتدائية 1443 هـ.

حيث يتم ذلك على ثماني مراحل وفق جدول زمني محدد، يتمثل فيما يلي:-

المرحلتين الأولى والثانية:- يبدأ موعد التقديم من 24 يناير 2022 الموافق 11 جمادي الأول 1443.

يبدأ موعد التقديم من 24 يناير 2022 الموافق 11 جمادي الأول 1443. المرحلة الثالثة:- تبدأ يوم 26 فبراير 2022 الموافق 14 من رجب 1443.

تبدأ يوم 26 فبراير 2022 الموافق 14 من رجب 1443. المرحلة الرابعة:- تبدأ من 27 من مارس 2022 الموافق 24 من شعبان 1443.

تبدأ من 27 من مارس 2022 الموافق 24 من شعبان 1443. موعد المرحلة الخامسة:- يبدأ التقديم من 17 أبريل 2022 الموافق 15 رمضان 1443.

يبدأ التقديم من 17 أبريل 2022 الموافق 15 رمضان 1443. المرحلة السادسة:- تبدأ من 21 من أبريل 2022 الموافق 19 من رمضان 1443.

تبدأ من 21 من أبريل 2022 الموافق 19 من رمضان 1443. المرحلة السابعة:- يبدأ التقديم من 26 مايو 2022 الموافق 4 من شوال 1443.

يبدأ التقديم من 26 مايو 2022 الموافق 4 من شوال 1443. موعد المرحلة الأخيرة:- يبدأ من 15 أغسطس 2022 الموافق 7 محرم 1444.

شروط التقديم لالتحاق الطلاب بالصف الأول 1443

أقرت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها لالتحاق طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بالمدارس السعودية، والتي تتمثل فيما يلي:-

الحد الأدنى لعمر الطفل وقت التسجيل 5 سنوات و 9 شهور.

في حالة أن عمر الطفل أقل من العمر المحدد، يجب تقديم شهادة معتمدة أنه درس في الروضة لمدة عامين متتاليين.

شهادة الكشف الطبي التي تؤكد أن الطفل قادر على التواصل وتنمية المهارات.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول 1443

يقوم ولي الأمر الذي يمتلك حساب في نظام نور الإلكتروني بإتباع عدة خطوات للتسجيل، تتمثل فيما يلي:-

أولاً الدخول على نظام نور بشكل مباشر. ثم البدء في ملء البيانات في الخانات المحددة، والتي تشمل اسم المستخدم، كلمة المرور. من ثم يتم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الأبناء الموجودة ضمن القائمة الرئيسية. ثم يتم اختيار تسجيل طالب مستجد. بعدها يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الخاص بالطالب أو رقم رخصة إقامته. توضيح علاقة الطفل بولي الأمر، ثم يتم كتابة مهنة ولي الأمر. من ثم يتم إدخال جميع بيانات الطفل بشكل صحيح. وإدخال المعلومات الخاصة بالمدرسة المرغوب الالتحاق بها، والتي تشمل نوع المدرسة، الإدارة، المكتب التعليمي. ثم يتم رفع الأوراق المطلوب، والنقر على كلمة “تأكيد”.

أعمار الطلاب اللازمة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي

أفاد الوزارة أن عمر الطفل عند التقديم هو ست سنوات أو خمس سنوات و 9 شهور على الأقل.

ويتم التحاق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن العمر المحدد بمرحلة رياض الأطفال.

بينما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات حتى 11 سنة يتم إلحاقهم بالمراحل الدراسية المناسبة لأعمارهم.

وذلك وفق بعض الشروط، التي تتمثل في وجوب اجتياز الطالب اختبار القدرات المهارية واختبارات الوزارة.

وفي حالة عدم الاجتياز يتم إلحاقه بالصف الأول الابتدائي.

وبذلك نكون تناولنا كافة التفاصيل عن تسجيل طلاب الصف الأول 1443 التي تشمل مواعيد التقديم، الشروط اللازمة توافرها، وخطوات التسجيل عبر نظام نور الالكتروني.