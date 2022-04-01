نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها بأسهل طريقة وافضل واحلي من الجاهز في المقال التالي

عمل عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها ، بسب حدوث ارتفاع كبير في الأسعار الخاصة بجميع السلع في الآونة الأخيرة، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الحلويات خاصةً في رمضان، مما دفع هذا الكثير من الناس إلى استخدام مواقع البحث المختلفة من أجل العثور على طرق لعمل الحلويات بالمنزل، من أهم هذه الكلمات التي ظهرت عبر المواقع، كيفية عمل القطايف في البيت. عمل عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها سوف نقدم لكم طريقة عمل القطايف وطريقة تحضيرها أولا طريقة عمل الشربات كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الماء.

ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

ربع ملعقة صغير فانيليا طريقة التحضير كما يلي وضع كل من الماء والسكر في إناء على النار.

عند الغليان يوضع الليمون، ويترك على النار حتى يصل للدرجة المرغوب فيها وقبل إطفاء النار نضع ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة عمل عجين القطايف أثني كوبا من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

وملعقة من لبن البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية صغيرة.

1/2 معلقة صغيرة من مسحوق الخبز.

1/8 ملعقة ملح صغيرة.

كوبان إلا ربع ماء دافئ. طريقة التحضير كما يلي يوضع الدقيق في إناء عميق.

يضاف عليه السكر، مع التقليب في الخليط.

ثم يضاف كل من الخميرة والملح، مع التقليب الجيد.

يضاف على الخليط الماء بالتدريج، حتى يصبح الخليط متجانس وسميك.

يترك الخليط مغطى لفترة من الوقت تصل إلى ساعة واحدة حتى يتخمر.

يجهز صينية، وتوضع على نار عالية.

عند تقطيع العجينة ووضعها الصينية على النار يجب تحويل مستوى النار إلى بطيء، حتى لا تحترق.

حيث يتم تقطيعها في الصينية باستخدام كبشة.

يجب أن تتحمر العجينة من جهة واحدة فقط، والجهة الأخرى يجب أن تكون متشابها مع العيش.

يتم تكرار هذه العملية حتى الانتهاء.

تترك حتى تبرد، ثم يتم حشوها بالمكسرات, المرغوب فيها.

يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن جيدًا.

يتم وضع القطايف المحشية واحدة تلو الأخرى حتى الانتهاء منها.

عند خروج القطايف من الزيت توضع في الشربات مباشرةً.

يتم تصفيتها، ومن الممكن رش جوز الهند عليها ثم تقدم بالهنأ لكم. عمر شويل - جدة عمل عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها بأسهل طريقة وافضل واحلي من الجاهز - ثقفني

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