نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة هتعملي بيها بنفسك عجينة القطايف لشهر رمضان الهشه والطرية مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينه القطايف، القطايف من الحلويات الشرقية المحببة لدى الكبار والصغار، حيث أنها تمتاز بطعمها المقرمش اللذيذ الذى يضيف إليها الطعم الحلو والمذاق الرائع، وتختلف وتتنوع حشوات القطايف على حسب رغبة كل فرد في تناولها، فيمكن أن تقدم بالنوتيلا أو المكسرات أو الكريم شانتيه، فهما يضيفوا القطايف الطعم المميز والرائحة الجميلة، ومن ثم سوف نعرض لكى عزيزتى طريقه عمل عجينه القطايف بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل عجينة القطايف

القطايف من الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وتتميز القطايف بسهوله إعدادها، كما أن طريقة تحضيرها ومكوناتها سهله ومتوفرة في كل مطبخ، فلما لا تقومي بتحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة، حيث أنها لا تستغرق وقت فى إعدادها، كما أن حشوات القطايف متعددة تسهل عليكى سيدتى التنوع فى تقديم الحلويات بشكل مختلف.

طريقة إعداد عجينه القطايف فى المنزل

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

ومعلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة صغيرة من السكر.

رشه ملح.

كوب من الماء.

تحضير عجينه القطايف

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكينج باودر والملح والسكر والخميرة (المكونات الجافة). ثم نضع الماء تدريجياً ونعجن يدوياً حتى الحصول على عجينة متماسكة. نقوم بتسخين مقلاة غير قابله للصق. نشكل العجين إلى كور صغيره، ثم نضعها في المقلاة الساخنة. نقوم بتقليب عجينة القطايف على الوجهين حتى يحمر وجهها. نكمل بهذه الطريقة باقى العجينه.

إعداد حشوة القطايف بالمكسرات والعسل

مكونات شربات القطايف

كوب من السكر.

كوبان من الماء.

عصيرليمونه.

ربع كوب من المكسرات.

معلقتين كبار من جوز هند.

تحضير شربات القطايف

نرفع إناء على النار ونضع بداخله الماء والسكر ونقلبهم جيداً حتى تمام الغليان. نضع الليمون ونقلب حتى يصبح العسل متماسك. نترك الشربات حتى يبرد.

تحضير حشوة القطايف بالمكسرات