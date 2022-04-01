النيجر تسعى لتشكيل قوة إقليمية مواجهة الإرهاب فى الساحل الإفريقى

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تسعى النيجر، وبوركينا فاسو، المجاورتان لنيجيريا لمواجهة انتشار حركات التمرد المسلحة المتحالفة مع تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين، حيث قدمت نيجيريا مساعدة فى إنشاء قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لمنطقة بحيرة تشاد، تضم القوات المسلحة لتشاد والنيجر وآخرين لمحاربة مسلحى بوكو حرام فى المنطقة.
ووفقًا لبيان الرئاسة النيجيرية، قال بازوم بعد اجتماعه مع الرئيس محمد بخارى فى أبوجا: "نريد تكرار هذا النموذج فى دول الساحل"، مؤكدًا أن "هذا النموذج سمح لنا فى حوض بحيرة تشاد، بالتصدى لتهديد مشترك".
وأشار بازوم إلى أن نيجيريا، أكبر اقتصاد فى إفريقيا والقوة الإقليمية، ستساعد فى تنظيم نموذج مماثل لمنطقة الساحل من شأنه أن يقلل الأعباء المالية لمحاربة المسلحين هناك.
وتسعى النيجر للحوار مع المتطرفين بعدما طالت هجماتهم جنوب غرب البلاد، وسط تزايد المخاوف من موجة جديدة من إراقة الدماء، خصوصا فى منطقة تيلابيرى، التى انسحبت منها القوات الفرنسية، مؤخرًا، وتنشط الجماعات المرتبطة بداعش والقاعدة.
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