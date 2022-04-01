جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو رأت من الجانب الأوكرانى تفهمًا وإدراكًا أكبر فيما يتعلق بمسألتى شبه جزيرة القرم والدونباس، وذلك خلال مفاوضاتها المتواصلة مع حكومة كييف، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. لافروف: نرى تفهمًا من أوكرانيا لوضع القرم ودونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.