حظر تجول وأعمال شغب واشتباكات فى سريلانكا بسبب الأزمة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - فرضت سلطات سريلانكا حظر التجوال فى كولومبو، أمس الخميس، إثر محاولة مئات المتظاهرين لاقتحام منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا، احتجاجًا على إدارة حكومته للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة فى البلاد منذ 7 عقود.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، أصيب متظاهر بجروح خطيرة، حيث أطلقت قوات الأمن النار لتفريق الحشود، ولجأت إلى قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الذين أشعلوا النار فى حافلة للجيش وسيارة للشرطة فى حى ميريانا السكنى حيث منزل الرئيس، وهدموا جدارًا قريبًا، واستخدموا حجارته لرشق الشرطة والجيش.

وبحسب الوكالة الفرنسية، قالت مصادر رسمية إن "راجاباكسا لم يكن فى منزله خلال هذه المواجهات".

وفرضت السلطات السريلانكية حظر تجول فى العاصمة إلى أجل غير مسمى إثر المواجهات العنيفة، واستمر إغلاق المنطقة بعد أربع ساعات من اندلاع العنف كانت المنطقة لا تزال مغلقة أمام حركة السيارات.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة فى البلاد منذ 7 عقود، فيما اعترفت الحكومة بأنها الأسوأ منذ الاستقلال فى 1948، حيث تعرضت البلاد خلال السنوات الماضية لكوارث وأحداث مؤلمة.

كما زادت الأزمة بسبب الجفاف الكارثى الذى تعرضت له الزراعة فى 2016، كما انهار قطاع السياحة بعد هجمات إرهابية فى أحد عيد الفصح عام 2019، والتى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 279 شخصًا.

وعجزت سريلانكا عن استيراد السلع الحيوية وانتشرت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، واختفت الكثير من الأدوية من الصيدليات، إضافة إلى أزمة انقطاع الكهرباء المستمر.