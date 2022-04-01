 3 قتلى فى تصادم وتحطم طائرتى تدريب للقوات الجوية بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وتحطمت الطائرتان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - فى حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب سول، فى الساعة 1:36 بعد الظهر بعد الاصطدام مع بعضهما البعض فى الجو.
وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء والمستجيبين للطوارئ إلى موقع التحطم.
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