 3 قتلى فى تصادم وتحطم طائرتى تدريب للقوات الجوية بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وتحطمت الطائرتان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - فى حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب سول، فى الساعة 1:36 بعد الظهر بعد الاصطدام مع بعضهما البعض فى الجو.

وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء والمستجيبين للطوارئ إلى موقع التحطم.