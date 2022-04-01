إثيوبيا تفشل فى عرقلة التحقيق الدولى بشأن حرب تيجراى بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - فشلت بعثة إثيوبيا فى الأمم المتحدة، أمس الخميس، فى منع تمويل تحقيق دولى حول انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها أديس أبابا وأطراف الصراع فى الحرب الأهلية الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراى فى شمال البلاد.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد أنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة حول إثيوبيا لمدة عام قابلة للتجديد، فى 17 ديسمبر 2021، بقيادة فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، بقرار من مجلس حقوق الإنسان فى جنيف.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة فى انتهاكات الحرب التى بدأت فى نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومتمردى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى شمال البلاد.

وحاولت أديس أبابا التصويت على نص لعرقلة تمويل التحقيق الأممى بلا جدوى، أمس الخميس، أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، حيث صوتت 66 دولة فى المنظمة من أصل 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 دولة لصالحه، فيما امتنعت 39 دولة عن التصويت، ولم تشارك دول أخرى فى التصويت.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نعتقد أن من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا التى وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".

ورحبت منظمات حقوقية "بالرسالة القوية التى بعثتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى إثيوبيا، ومحاولتها الوقحة للإفلات من مسؤوليتها عن جرائم حرب"، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقاتها على وجه السرعة.