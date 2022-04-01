نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه بأسرار الهنديات فعالة ومجربة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة إننا نقدم لك اليوم أفضل وصفه هندية لتطويل الشعر وتكثيفه وهي الأكثر استخدامًا في الهند، كما أنها تكون من مكونات طبيعية هندية لا تسبب أي أضرار للشعر ولا يوجد بها أي مواد كيميائية، حيث يحتاج الشعر من وقت لآخر إلى العناية الكاملة لكي ينمو بشكل صحي وأسرع من المعتاد، فقط تابع معنا مقال اليوم لتتعرف على أهم الوصفات الهندية للشعر.

وصفه هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

من المعروف أن الغالبية العظمى من النساء والفتيات في الهند تتميز بشعر ناعم وطويل وكثيف، وذلك نظرًا لمدى فعالية المكونات الطبيعية الهندية للشعر وكم الفوائد التي تقدمها له، وهذا ما سوف نذكره لك في الفقرات القادمة.

وصفة الأشواجندا والأملا

تعتبر الأشواجندا من الأعشاب الهندية التي لها فوائد كبيرة للشعر، وهي تتم عن طريق خلط 3 ملاعق من عشب الأشواجندا مع 3 ملاعق من زيت الأملا الهندي ونضيف إليهم 6 ملاعق من الماء، ويتم التقليب جيدًا وتوضع هذه الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر.

وصفة معجون الشيكاكاي

وهي أحد الوصفات الطبيعية الفعالة في تكثيف الشعر وتطويله، حيث نقوم بخلط معجون الشيكاكاي بالماء حتى يصبح الخليط متماسك. بعد ذلك ونضع كمية كبيرة منه على فروة الرأس جيدًا وندعك به الفروة ثم نتركه لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.

وصفة الحلبة بلا إضافات

وجميعنا نعرف كم الفوائد التي تقدمها الحلبة للشعر، ويكون استخدامها كالآتي:

المكونات:

بذور الحلبة بمقدار 3 ملاعق.

مياه بمقدار 3 ملاعق.

طريقة التحضير:

أولا نأخذ كمية الحلبة التي قومنا بتحضيرها ونبدأ في تحميص الحلبة لبعض الوقت.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بطحن كمية الحلبة التي قومنا بتحميصها حتى تصبح باودر ناعم.

ثم نضيف 3 ملاعق من المياه إلى باودر الحلبة ونقوم بتقليبها جيدًا.

بعد ذلك يفرد هذا الخليط على الشعر وعلى فروة الرأس بالكامل ثم يتم ربط الشعر وتركه لمدة ساعة.

بينما يغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.

وبذلك تكون تعرفت على أكثر من وصفه هندية لتطويل الشعر وتكثيفه وللحصول على شعر صحي وناعم، فقط قومي باتباع الخطوات التي ذكرناها وسوف تحصلين على نتيجة فارقة وملحوظة في وقت قصير، فلا داعي لاستخدام مستحضرات الشعر الكيميائية التي تضر بشعرك.