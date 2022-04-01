روسيا تمنع القادة الأوروبيين من دخول أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها أوردته إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء الخميس، إن القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبى وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية كبرى من نواب البرلمان الأوروبى الذين يروجون لسياسات مناهضة لروسيا.

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