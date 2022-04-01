نظام فارس الاستعلام عن الترقيات في المملكة العربية السعودية 1443

الاستعلام عن الترقيات في المملكة 1443 من خلال نظام فارس، خطوات الاستعلام عن الترقيات في المملكة السعودية التابعة لوزارة التعليم يهتم بها جميع العاملين بهذا القطاع بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن ترقية أكثر من 15000 موظف وموظفه مسجلين في ديوان الوزارة بالمملكة السعودية حيث تم قبل ذلك ترقية حوالي 16000 موظف وموظفة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني بالتفصيل خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين التعليم بالمملكة السعودية.

نظام فارس الاستعلام عن الترقيات في المملكة

يعتبر نظام فارس الإلكتروني من أكثر المنصات الهامة في المرحلة التعليمية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الترقيات داخل المملكة السعودية عبر نظام فارس من خلال السطور القادمة:

يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع نظام فارس وكتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور. تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالموظف وإضافة رمز التحقق ثم الذهاب إلى الصفحة الشخصية والضغط على الترقيات. في الخطوة التالية تقوم بتحديد الخدمة الذاتية للترقية ثم الضغط على قرار الترقية والانتظار حتي ظهور الترقية والرد بالقبول أو عدم الموافقة.

الاستعلام عن الترقيات في السعودية

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بالعمل على تطوير المرحلة التعليمية وبالتالي اهتمت بجودة التعليم وقامت بتوفير بعض الخدمات الهامة التي تعمل على تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم من خلال تحسين الراتب الخاص به وسوف تعطي أثر إيجابي لجميع الطلاب، لهذا يمكن الاستعلام عن الترقيات من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت واتباع الخطوات التالية وهى كالاتى:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني ثم أضافة رقم السجل المدني أو يمكن إضافة رقم الهوية. في الخطوة التالية تقوم بالضغط علي كلمة استعلام وبعد ذلك تقوم بالضغط علي تحميل البيانات الخاصة بالموظف والتي تشمل حدوث الترقية.

طريقة التقديم على الترقية من خلال منصة مسار