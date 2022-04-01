نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر رمضان خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 53 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 53 الجديدة هذا من أكثر الموضوعات التي يدور عليها البحث كثيرًا خلال الساعات القليلة الماضية منذ أن أعلن برنامج حساب مواطن عن صفحات التواصل الاجتماعي عبر التويتر صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 53 لشهر أبريل 2022 م، حيث أصبح هناك الآلاف من المواطنين السعوديين المستحقين للدعم عن طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 53 عبر بوابة حساب مواطن، حيث يعد برنامج حساب مواطن من أهم البرامج الخدمية التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم المواطنين السعوديين و رفع العبء عنهم لتوجه ظروف الحياة.

موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر رمضان 1443

لقد حدد برنامج حساب مواطن موعد محدد لصرف دعم حساب مواطن وهو يوم 10 من كل شهر، على أن يكون موعد صرف دعم حساب مواطن لشهر رمضان 1443 هو يوم الأحد 10 أبريل 2022 الموافق 9 رمضان 1443.

طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 53 لشهر أبريل

كما بين برنامج حساب مواطن طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 53 وهو إلكتروني عبر البوابة الرسمية حساب مواطن و طريقة الاستعلام هي:

صدرت نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/4SvSbe24Rx — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/4SvSbe24Rx — حساب المواطن (@citizenaccount) March 30, 2022

أولا قم بالتوجه بالدخول إلى بوابة حساب مواطن الرسمية.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية أعلى الشاشة.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب مواطن.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم و رقم الهوية.

ثم قم بالضغط على ايقونة استعلام.

أنتظر قليلاً وسيتم ظهور كافة البيانات.

شروط الحصول على دعم حساب مواطن للفرد

يمكنك الحصول على دعم حساب مواطن إذا توفرت هذه الشروط التالية: