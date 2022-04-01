كشف بجورن بيزيمير وكيل أعمال الجناح السنغالي ساديو ماني موقف المفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي من أجل تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة الأنفيلد في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد ساديو ماني مع نادي ليفربول بنهاية موسم 2023 بعدما انضم إلى الريدز قادمًا من ساوثهمبتون في صيف عام 2016.
وعلق وكيل أعمال ساديو ماني على تجديد عقد اللاعب السنغالي مع ليفربول عبر موقع "ليفربول إيكو": "المفاوضات مع مسؤولي الريدز من أجل التجديد توقفت في الوقت الحالي".
وواصل بيزيمير: "لقد تفاوضنا لمدة طويلة مع نادي ليفربول حول تجديد العقد لكن بشكل مفاجئ توقفت هذه المفاوضات خلال الفترة الأخيرة".
وأتم وكيل ماني: "ننتظر نهاية الموسم الجاري حتى نفتح خط المفاوضات مرة أخرى مع ليفربول وتحديد خطوته القابلة".
وبذلك فإن ليفربول يواجه خطر خسارة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بنهاية الموسم الجاري في حال لم يجددا عقديهما، وذلك لعدم خسارتهما مجانًا بعد نهاية الموسم القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يفاجئ ساديو ماني بشأن عقده.. مصير غامض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.