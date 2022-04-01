إعادة فتح برنامج التأشيرة عند الوصول لمواطني 28 دولة وحاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا وشنغن

برنامج التأشيرة عند الوصول لمواطني 28 دولة ، في إطار رفع القيود الخاصة بتفشي فيرس كورونا والتي كانت اتخذتها المملكة العربية السعودية منذ أنتشار الجائحة، أعلنت المملكة خلال الأيام السابقة أنها أنها ستقلل القيود وتسمح بموسم الحج والعمرة هذا العام مع أتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية، كما أعلنت أنه سيتم فتح برنامج التأشيرة عند الوصول لمواطني 28 دولة وهو ما يعتبر خطوة مهمة لإعادة الحياة لما كانت عليه قبل الجائحة، كما سيتم إلغاء شرط إثبات تلقى لقاح فيرس كورونا وعمل فحص PCR، وتم إلغاء الحجر الصحي للوافدين، مع العلم أن هذه القرارات تم الإعلان عنها بعد أسبوعين من إلغاء كل قيود الدخول التي كانت فرضت لمواجهة كوفيد 18.

نبذة عن برنامج التأشيرة عند الوصول

برنامج التأشيرة عند الوصول لمواطني 28 دولة هو برنامج تم تدشينه في 2019 وكان يتضمن 28 دولة بحيث يتيح لهم بدخول المملكة بتأشيرة وصول، والبرنامج يسمح للأفراد الحاملين للتأشيرات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة شنغن بدخول الأراضي السعودية بشرط أن تكون البطاقات سارية المفعول، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة سياحية تمتد لمدة 12 شهر في الأراضي السعودية.

برنامج التأشيرة عند الوصول لمواطني 28 دولة يتيح لأصحاب أحد التأشيرات الثلاثة التي ذكرناها السفر من خلال خطوط الطيران الوطنية التابعة للمملكة السعودية وتشمل طيران ناس وطيران أديل وطيران الخطوط السعودية.

شروط برنامج التأشيرة عند الوصول لمواطني 28 دولة

لابد أن تكون التأشيرة المستخدمة سارية المفعول.

لابد أن تكون التأشيرة قد سبق أستخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى الدولة التي أصدرت التأشيرة قبل أستخدامها لدخول المملكة العربية السعودية.

البرنامج متاح لأصحاب التأشيرات من الدول المؤهلة فقط وهم 28 دولة من منطقة شنغن وأمريكا وبريطانيا.

يمكن للمسافر الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر فيروس كورونا من جميع مطارات المملكة الدولية بمجرد وصوله.

وقد صرح وزير السياحة السعودي الأستاذ/ أحمد الخطيب أن الآن أصبحت المملكة العربية السعودية من أكثر الوجهات التي يسهل الوصول إليها في العالم بغرض السياحة أو بغرض العمل أو لأداء مناسك العمرة والحج، وقال آنه يدعو ويرحب بجميع الزوار من شتى بقاع الأرض للاستمتاع بتراث السعودية الأصيل.