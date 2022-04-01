نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف الدفاع الجوي الملكي وشروط التقديم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الدفاع الجوي الملكي ، مع قدوم شهر رمضان واقتراب موسم الحج والعمرة تشهد المملكة السعودية توافد كثيفًا من المسلمين من شتى بقاع الأرض، والذين يرغبون في أداء مناسك الحج والعمرة، وقد أعلنت وزارة الدفاع الجوي حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة على الأراضي السعودية، وأعلنت أن وظائف الدفاع الجوي الملكي تشمل الشباب الحاصلين على مؤهلات العليا أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة.

شروط التقديم على وظائف الدفاع الجوي الملكي

هناك شروط التقديم على وظائف الدفاع الجوي الملكي لابد للمتقدم أن يستوفيها من أجل القبول في وظائف الدفاع الجوي الملكي وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عام.

لابد أن يكون المتقدم بصحة جيدة ولدية قدرة على العمل، ويجب أن ينجح في أختبارات اللياقة البدنية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب للوظيفة المتقدم إليها.

يجب أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

لا تقبل الطلبات من المتقدم إذا كان له سابقة طرد من وظيفة عسكرية.

لابد أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السير والسلوك وألا يكون سبق وأتهم بقضايا أو جرائم أخلاقية أو تخص الأمانة.

كيفية التقديم على وظائف الدفاع الجوي بالمملكة؟

يتم التقديم على وظائف الدفاع الجوي الملكي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدفاع الجوي بالمملكة السعودية، ويبدأ التقديم في الأسبوع القادم بداية من يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022م وهو ثاني أيام شهر رمضان الكريم، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 إبريل 2022م. وفيما يلي خطوات التقديم الإلكتروني على الوظائف:

أولًا قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الدفاع الجوي الإلكتروني موقع وزارة الدفاع. قم بكتابة البيانات التي يطلبها منك الموقع. اختار الوظائف ومن القائمة المنسدلة أختار الوظيفة التي تناسب مؤهلك الدراسي. ستظهر لك نافذة مبين عليها الشروط والأحكام اللازمة للوظيفة اقرأها جيدًا ثم اضغط على موافق. يظهر لك نموذج تعبئة يتطلب منك كتابة بياناتك الشخصية ومؤهلاتك وأرقام التواصل وسيتطلب منك إرفاق صورة الهوية الوطنية الخاصة بك والمؤهلات العلمية وجميع شهاداتك. اضغط على تقديم الطلب وبعدها ستظهر لك رسالة برقم التسجيل. سيتم التواصل معك لاحقًا بعد فرز الطلبات لإخبارك بموعد المقابلة الشخصية والاختبارات والنتائج.

ما هي الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع المدني؟

الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع المدني 35 وظيفة مختلفة للعاملين المساعدين عن طريق التعاقد المباشر، وذلك سعيًا من وزارة الدفاع الجوي الملكي في مساعدة بعض الأماكن على الأراضي السعودية وخاصة في منطقة الرياض ومكة المكرمة خلال الفترة القادمة.

ومن الإعلان على موقع الوزارة تبين أن وظائف الدفاع الجوي الملكي المتاحة في وزارة الدفاع الجوي الملكي تتطلب خريجين حاصلين على مؤهلات عليا، كما أعلنت عن وجود وظائف شاغرة للحاصلين على الدبلوم والحاصلين على الثانوية العامة كل حسب أحتياجات الوظيفة المناسبة له، كما أنها شملت الأعمال الإدارية ووظائف تعليمية وأخرى فنية وهندسية وتم إعلان التخصصات الآتية حتى الآن: