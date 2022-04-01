نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العمل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، هي أحد المؤسسات الحكومية الفعالة التي تم تأسيسها عام 1400 هجرية، ثم لاحقًا في شعبان 1428 هجرية تم إعادة تنظيمها وتحديد المهام الموكلة إليها بقرار رقم 268 من مجلس الوزراء، وتختص المؤسسة بتقديم التدريبات والدورات للشباب والفتيات لتؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على إيجاد فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم.

ومع اقتراب شهر رمضان قامت كل المؤسسات والهيئات بالمملكة العربية السعودية بتقليص ساعات العمل، بما يناسب حالة الصيام للعاملين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الأخرى أحد المؤسسات التي أعلنت مواعيد عملها في شهر رمضان ليناسب المتدربين والمتدربات.

مواعيد عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رمضان

كتبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على صفحتها على منصات السوشيال ميديا تويتر والفيسبوك، أنها ستكتفى بخمس ساعات عمل يوميًا في شهر رمضان الكريم، بحيث تبدأ مواعيد العمل بالمؤسسة في برنامج التدريب الصباحي من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثالثة عصرًا، كما أعلنت أن برنامج التدريب المسائي سيبدأ من الساعة التاسعة والنصف ليلاً ويستمر لمدة خمس ساعات، وأشارت المؤسسة أن وقت المحاضرة لن يتخطى 53 دقيقة.

أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى توفير التخصصات التقنية والموارد البشرية المتخصصة.

استيعاب أكبر عدد من المدربين الراغبين في المساهمة في تحقيق التنمية بكفاءة وجودة عالية.

تأهيل الشباب المتدرب بالدورات والكورسات التقنية المتعددة ومساعدتهم للحصول على وظيفة.

تدريب الشباب ودعم الخطط الوطنية للتنمية.

نشر الثقافة والوعي بين الشباب بأهمية العمل في مجالات التقنية الحديثة.

الإشراف على القطاع الخاص وتحديد معايره الفنية.

أداء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات التدريب.

تنسيق استراتيجيات التدريب بين القطاع العام والقطاع الخاص.

تقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالتدريب لكلا القطاعين العام والخاص.

كيفية الاستعلام عن شهادات المؤسسة؟

أتاحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن الشهادات وللاستعلام اتبع الخطوات:

افتح موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على شبكة الإنترنت. قم بكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول. أضغط على القائمة الرئيسية واختار الخدمات الإلكترونية من القائمة المنسدلة. أختار خدمة الاستعلام عن الشهادات. ستظهر نافذة تطلب منك إدخال بياناتك الخاصة، قم بكتابتها واستعلم عن الشهادات الخاصة بك.

كيفية الاستعلام عن حالة المتدرب؟

يمكنك الاستعلام عن المتدرب ومؤهلاته وشهادته الأكاديمية بإتباع الخطوات الآتية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص ب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. قم بتسجيل بيانات الدخول التي تخصك وتشمل اسمك وكلمة المرور. أضغط على القائمة الرئيسية ستظهر لك قائمة منسدلة، اختار منه الخدمات الإلكترونية. أختار خدمة الاستعلام عن متدرب وأدخل المعلومات المطلوبة ثم اضغط بحث.

المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يمكن للمتقدمين للتدريب الاستعلام عن المعاهد والمنشآت المختلفة التابعة للمؤسسة ومن ثم معرفة الأقرب والأفضل لهم من حيث التدريب، وذلك بإتباع بعض الخطوات تشمل:

ادخل على الموقع الرسمي للمؤسسة سجل الدخول باستخدام أسمك وكلمة المرور الخاصة بك. اضغط على القائمة الرئيسية ومنها أختار الخدمات الإلكترونية. اختار خدمة الاستعلام عن معهد. أكتب المعلومات المطلوبة واضغط على بحث

كما يمكن التواصل مع المؤسسة لمعرفة التدريبات والدورات التي تقدمها وعناوين الفروع المختلفة من خلال منصات السوشيال ميديا أو من خلال موقعها الإلكتروني.